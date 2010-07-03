Будущее БЮТ в руках политтехнологов - эксперт

Успешность ребрендинга, связанного с переформатированием БЮТ в партию «Батькивщина», зависит от действий имиджмейкеров, сотрудничающих с Юлией Тимошенко. Такое мнение в комментарии журналистам выразил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, пишет ИМК. «Если плохо сработают технологи, пиарщики, имиджмейкеры, сотрудничающие с Тимошенко, могут быть определенные потери. А если они сработают нормально, то это может быть даже серьезным стимулом к движению вперед, сбросив весь балласт», - отметил Бала. В то же время эксперт считает, что изменение названия партии «Батькивщина» стало бы неудачным шагом. «Само понятие «Батькивщини» могло бы стать своеобразным стержнем, на который можно надеть много интересных месседжей психологически-лингвистического характера, которые могли бы найти отклик среди тех, кто не воспринимает БЮТ из-за Тимошенко», - подчеркнул Бала.