Президент взялся за судей

Сразу поползли слухи о том, что Президент решил одним махом расставить свои кадры в судах в канун президентских выборов.



Среди изданных главой государства 12 документов – один указ об увольнении трех судей, два – о переводе пяти судей на другое место работы, и девять - о назначении 178 судей впервые сроком на пять лет.



Конечно, подобная активность Президента на судебном поприще может показаться аномальной и вызвать определенные политические спекуляции. Однако в действительности Президент уже больше полугода не назначал судей на должности впервые сроком на 5 лет. А это право согласно Конституции принадлежит исключительно к его полномочиям. Напомним, что после первых пяти лет работы судей уже бессрочно назначает Верховная Рада.



Как следствие такой президентской «бездеятельности» - многие местные суды в Украине были недоукомплектованы и не могли в полном объеме выполнять свои полномочия, существенно тормозился судебный процесс.



По данным членов парламентского комитета по вопросам правосудия, подобный судебный вакуум произошел именно по вине Президента, у которого в последнее время накопилось почти 400 готовых дел по назначению судей. Однако в силу разных обстоятельств кандидатуры, которые были поданы Виктору Ющенко и прошли все соответствующие согласования, не были назначены. Говорят, что в связи с этим в начале года даже возник скандал между Верховным Судом и Президентом. ВСУ требовал немедленного назначения судей, а Секретариат Президента отказывался это делать. С такими же обращениями к Президенту неоднократно обращался и профильный комитет Верховной Рады.



И вот только сейчас часть поданных Президенту кандидатур получили свои назначения. Сложно точно определить причины промедления со стороны Президента - эксперты говорят как о попытке дождаться проведения судебной реформы перед назначениями, так и об принципиальном конфликте с главой Верховного Суда Василием Онопенко, которого тесно связывают из БЮТ.



В любом случае, назначения пошли. Эксперты ожидают, что вчера мы увидели только первую пачку судейских назначений, ведь чуть ли не половина кандидатов еще ждут своей очереди. То, что Президент назначил только часть потенциальных служителей Фемиды, тоже вызвало разночтение, поскольку многие уже предположили, что в канун выборов Виктор Ющенко «пропустит» в судебную систему только «проверенные кадры», а неугодных оставит в «запасе». На это указывают в БЮТ, но подобный тезис отвергают даже «регионалы».



«Главред» пообщался с представителями разных политических сил в парламентском комитете по вопросам правосудия по поводу того, что означают массовые судейские назначения Президента и стоит ли искать в этом какой-то политический подтекст. К сожалению, в Секретариате Президента «Главреду» комментарий получить не удалось, в пресс-службе дать ответ обещали только в течение недели после соответствующего письменного обращения.



Сергей Кивалов, глава парламентского комитета по вопросам правосудия, Партия регионов:



{1-} К большому сожалению, не все судьи, которые прошли одобрение в Высшем совете юстиции, попали под назначение указами Президента от 13 мая. Видимо, аппарат Секретариата Президента недорабатывает. Нельзя на такое длительное время задерживать указы о назначении судей первый раз на пятилетний срок, что прямо предусмотрено Конституцией Украины. Создается такое впечатление, что людей назначили выборочно. Знаете, каждую кандидатуру на пост судьи на заседании Высшего совета юстиции тщательно обсуждают. Сначала кандидата обсуждают на секции, потом на общем заседании, случайных людей там практически не бывает.



Точное число судей сказать не могу, но если не половина, так львиная доля рекомендованных ВСЮ кандидатов судей вчера Президентом назначены не были. Много судей осталось в «запасе». Я не пойму, зачем их держать. Понимаете, есть районные суды, где всего три судьи, а то и меньше. Случается, что по некоторым категориям дел нужна коллегия их трех человек. То есть, если есть всего два судьи, то нельзя осуществлять правосудие.



Мне кажется, аппарат секретариата должен выдать все, а Президент должен подписать все указы, касающиеся назначения судей на должности.



Я не вижу в издании сразу 12 кадровых судейских указов Президентом какого то подвоха. Если бы всех судей назначили, я бы был только рад. Но нельзя действовать выборочно и делить кандидатов на первый и второй сорта. Не знаю, есть ли политическая составляющая в такой выборочности, смотря на имена назначенных судей, я даже не могу предположить критерии выборочности. Среди назначенных судей есть люди, которых никак не назовешь близкими к Секретариату Президенту. Надеюсь, что в ближайшие дни будут еще указы о назначении судей, а то мы уже пол года ждем, чтобы Президент заполнили судейские вакансии.



Владимир Мойсик, депутат от НУНС, член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности:

{2-}

Я бы не говорил, что назначение судей состоялось «скопом». Беда в том, что есть сложная технология прохождения кандидатов на должности судей впервые. Указ Президента только конечное звено процесса. Поэтому, как правило, кандидатов собирают по несколько десятков и отдают на подпись Президенту. Это обычная технология назначения судей на должность.



В действительности, я не думаю, что задержка за Президентом. Когда к нему дела приходят, тогда он и подписывает указы. Задержек в Секретариате Президента не бывает. Задерживать может предыдущий технологический цикл – комиссии в Высшем совете юстиции, сам ВСЮ, судебная государственная администрация и другие. Там очень сложная процедура. Говорят, что Президент в последних полгода тормозил назначение судей, но я думаю, что в этот период материалы ему просто не поступали. Как только они поступили, Президент их сразу пачкой и выдал в виде 12 указов.



Говорят, что у Президента накопились много дел по назначению судей.

Но такая же ситуация и в парламенте. В Верховной Раде накопились сотни кандидатов в судьи на избрание бессрочно. Они так же из-за технологических нюансов не могут быть назначены, некоторые из них не работают уже годами, не имеют полномочий, но получают заработную плату.



Валерий Писаренко, член парламентского комитета по вопросам правосудия, БЮТ:

{3-}

Президент уже полгода медлит с назначением судов впервые на пятилетний срок. Понятно, что такое промедление сегодня, фактически, обескровливает судебную систему Украины. Мне очень легко предположить, что Секретариат Президента в назначении отдельных судей имеет свои бонусы. Возможно, этим и объясняется выборочность назначения. Не исключаю, что именно назначенные недавно судьи будут принимать необходимые Президенту решения.



Стоит заметить, что не все судьи, уже прошедшие необходимую процедуру для назначения Президентом, были назначены. Значительная часть кандидатов до сих пор ждут своего часа. Я думаю, что это связано с тем, что назначают сначала тех, кто больше всего верен Президенту, а не Украине. Ведь ситуация уже на уровне скандала между Президентом и Верховным Судом из-за блокирования Виктором Ющенко назначения судей на должности впервые. Еще в начале года там между ними были жесткие перепалки. Сегодня, когда начинают назначать людей избирательно, это свидетельствует о заинтересованности Секретариата Президента в назначенных именно этих судей.



Вадим Колесниченко, член парламентского комитета по вопросам правосудия, Партия регионов:



{4-}

Согласно законодательству на первый пятилетний срок судьи назначаются только Президентом. В последние 7 месяцев назначений не было, и у Президента скопилось около 400 дел по судьям, которые должны быть назначены указами Президента. Я могу предположить, почему Ющенко так долго тянул. Может быть, он пытался привлечь внимание общественности к абсурдности того, что происходит в судебной системе. Он добивался принятия закона о реформировании судебной системы, который никак не пройдет второе чтение в парламенте. БЮТ там трижды блокировал работу Верховной Рады, чтобы не дать принять этот закон. Интересы БЮТ тут понятны, им выгодно сотрудничать с Василием Онопенко, председателем Верховного Суда с целью организации президентской кампании. А судебная реформа его полномочия ограничивает.



Почему Ющенко ушел от своей принципиальности и назначил судей – ситуация доходила до абсурда, обществу было плевать на ситуацию в парламенте с судебной реформой. Поэтому он и начал проводить назначения. Думаю, дальше указы по судьям продолжат выходить пачками, ведь дела лежат уже 7 месяцев, дальше тянуть нельзя. Политической подоплеки в выходе указов о назначении судей Президентом я не вижу, это никакая не расстановка людей перед выборами - это глупости. Просто дела лежат уже длительное время, в судах много вакансий и работа системы блокировалась. Вот и все.



Тяжело сказать, по какому принципу назначили только часть судей. Если там дел около пятисот, то понятно, что сразу всех не назначишь. Может, по алфавиту назначали, может, по принципу поступления дел или половому признаку. Я не думаю, что здесь была какая-то глубокая политика. Думаю, что в ближайшее время будут еще указы. Хотим мы этого или не хотим, назначения должны быть.



Сергей Соболев, член парламентского комитета по вопросам правосудия, БЮТ:



{5-} На подписи у Президента уже долгое время лежит несколько сотен дел по назначению судей на первый срок. Наш комитет вместе с Верховным Судом настаивали на том, чтобы в конце концов начались назначение на должности судей. Это же конституционный долг Президента. Судьи прошли все соответствующие процедуры. По нашим просьбам комитет не получал никаких официальных объяснений из Секретариата, почему происходит промедление с назначениями.



Мне трудно сказать, почему Президент долгое время не делал нужных назначений, но это было невыполнение его конституционных обязательств. Если дело на кандидата как положено оформлено, то Президент не имеет права не назначать судью. Нельзя говорить, что Президент ожидал судебной реформы, чтобы потом назначить судей. Ведь долг Президента назначать судей впервые на 5 лет оставался, это конституционная норма.



У нас сейчас суды не укомплектованы, нагрузка на судей превышает все допустимые нормы – отсюда и качество правосудия.