Минтопэнерго: Все равно виновата Тимошенко

Министерство топлива и энергетики считает обнародование решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» и «РосУкрЭнерго» (Швейцария) попыткой лидера БЮТ Юлии Тимошенко избежать ответственности. Об этом говорится в заявлении Минтопэнерго, текст которого оказался в распоряжении Українських Новин. «Все заявления Тимошенко относительно решения Стокгольмского суда носят политический характер и продиктованы личной заинтересованностью Тимошенко избежать ответственности за поступки, совершенные ею во время нахождения на посту премьер-министра», - подчеркивает Минтопэнерго. В заявлении сообщается, что, несмотря на факт обнародования этого решения, позиция министерства остается неизменной, будет вестись поиск решения, которое позволит сохранить газовый баланс страны. По мнению Минтопэнерго, все заявления Тимошенко по данному делу могут рассматриваться как давление на правоохранительные органы и Министерство юстиции, которые занимаются правовой оценкой действий предыдущего Кабинета Министров во главе с ней. При этом министерство не разъясняет причин, по которым «Нефтегаз» в ходе судебного разбирательства изменил свою позицию и фактически согласился с исковыми требованиями «РосУкрЭнерго». Напомним, 1 июля на своем официальном сайте Тимошенко обнародовала решение Стокгольмского арбитража, который 8 июня обязал «Нефтегаз» вернуть «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд куб. м газа. Ранее министр топлива и энергетики Юрий Бойко отрицал, что «Нефтегаз» менял свою позицию в ходе разбирательства, Тимошенко же настаивала на обратном.