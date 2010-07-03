МИД: Зарубежным фондам можно только смотреть

Цель встречи заместителей министра иностранных дел Руслана Демченко и Павла Климкина с послами и старшими дипломатами диппредставительств США, РФ, Германии и Польши заключалась в том, чтобы «объяснить политику нашего государства в отношении зарубежных общественно-политических фондов, а также снять негативный резонанс вокруг истории с господином Ланге». Такое объяснение дал директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин, пишет «Зеркало недели». «Мы хотели выразить признательность за вклад, внесенный международными неправительственными организациями в развитие демократии в Украине. Но в то же время дать понять, что ожидаем от этих структур уважения к внутриполитическим процессам в Украине. Аудит и консалтинг — это разные виды деятельности. Зарубежные фонды могут отслеживать внутриполитические процессы в нашей стране, но не должны быть их непосредственными участниками. Должна существовать четкая грань между работой на всю страну и работой на конкретную политическую силу. Политических пристрастий быть не должно. Собственно, наши замечания касаются даже не фондов как таковых — речь идет об отдельных их сотрудниках. А к фондам в целом у нас никаких претензий нет. И никаких ограничений их деятельности вводиться не будет», — сообщил дипломат.