Украина нашла способ избавиться от зависимости от РФ?

Украина больше не будет иметь прямой газовой зависимости от России. Об этом в прямом эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером заявил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, пишет УНИАН. «Мы знаем одно, что линейной зависимости от России мы больше не будем иметь. Не потому что мы против нее, мы просто хотим найти взаимоприемлемый баланс интересов. И думаю, что не так уж много времени нужно, чтобы умные люди и здесь, и в Москве поняли, в чем он заключается», - отметил министр. По его словам, Украина имеет сильные позиции в вопросе транзита газа независимо от позиций или эмоций какого-либо государства. Министр подчеркнул, что путь поставок газа из России и Центральной Азии в Европу через Украину является наиболее надежным, поскольку пролегает по суше. «Любая авария, она нейтрализуется на протяжении нескольких часов», - отметил он. Как сказал Грищенко, самое главное преимущество украинской газотранспортной системы заключается в том, что она уже существует и ее нужно лишь немного модернизировать. «Для чего вкладывать от 20 до 25 миллиардов... А мы знаем, как во время тендера предлагают минимальные цены, а затем они взлетают вдвое. Зачем тратить огромные средства (на строительство новой трубы. – Ред.), к тому же ЕС нужно спасать Грецию, не дай Бог, еще несколько стран. Зачем заниматься тем, что не имеет никаких оснований в реальной экономике», - подчеркнул он. Грищенко отметил, что именно такую позицию Украина пытается донести до своих партнеров в России и Европейском Союзе, чтобы формула отношений в этой сфере отвечала национальным интересам трех сторон: производителя, потребителя и транзитера.