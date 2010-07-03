ПР придумала разные правила для референдумов

Предложения по изменению правил проведения местных референдумов уже внесены на рассмотрение Кабинета Министров, заявил в интервью «Зеркало недели» министр юстиции Александр Лавринович. По его мнению, проведение всеукраинских и местных референдумов следует регулировать отдельными законодательными актами. В частности, на вопрос о том, почему, несмотря внимание к вопросу всеукраинских референдумов, не модернизированы устаревшие правила проведения местных референдумов, он возразил: «Модернизированы. Внесены на рассмотрение Кабинета Министров. Происходят необходимые согласования. Надеюсь, вскоре законопроект будет внесен в парламент». По мнению министра юстиции, всеукраинские и местные референдумы весьма отличаются, поэтому уместно создание отдельных норм для их регулирования. «Предметы рассмотрения и процедура проведения всеукраинских и местных референдумов различаются. Поэтому, наверное, целесообразно иметь отдельные акты, которые бы регулировали проведение этих достаточно разных мер», — отметил Лавринович.