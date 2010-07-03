ВР наконец озаботилась харьковским парком

Комитет Верховной Рады по экополитике предписал приостановить вырубку зеленых насаждений в парке Горького в Харькове. Как сообщает экологическая группа «Печенеги», это решение было принято 30 июня, пишет Украинская правда. Также комитет решил, что Харьковский горсовет должен «приостановить деятельность по сооружению автодороги до получения положительного вывода государственной экологической экспертизы и комплексной государственной экспертизы рабочего проекта строительства». Комитет потребовал предоставить ему информацию относительно подтверждения отмены решения горсовета о выделении земельных участков под строительство отельного комплекса и апартаментов. Также, согласно решению, Харьковский горсовет должен «принять решение относительно установления сроков и выделения средств для проведения озеленения территории от ул. Сумской до ул. Новгородской (в районе ул. Белой Акации) посадочным материалом деревьев ценных пород». «Уточнить расчет восстановительной стоимости 503 деревьев разного породного и качественного состояния, которые подлежат удалению, и оплатить реальную восстановительную стоимость зеленых насаждений», - говорится в документе. Кроме того, парламентский комитет решил обратиться к Генпрокуратуре относительно проверки законности решений исполкома Харьковского горсовета о вырубке деревьев в парке Горького. В то же время экологи сообщили, что в субботу утром в парке Горького снова начала работать техника. «Были обнаружены новые человеческие останки. Люди своими телами пытались защитить их от уничтожения. По сообщениям с места событий, грейдер пытался ехать на людей. В настоящее время на место прибыла милиция», - говорится в сообщении. По информации экологов, работы пока приостановлены.