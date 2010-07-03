Институт виноградарства станет «дачей Януковича»?

Распоряжение Кабинета Министров Украины от 21 июня 2010 года, которым возобновляется процесс создания музея виноделия «Магарач», по мнению сотрудников Института виноградарства и вина «Магарач», направлено исключительно на расширение территории, прилегающей к особняку, известному под названием «дача Януковича», пишет «Зеркало недели». Так, данное решение Кабмина одновременно с отменой распоряжения Юлии Тимошенко от 16 января 2008 года возобновляет в действии распоряжение КМУ от 19 сентября 2007 года, подписанное Виктором Януковичем, — о создании музея виноделия «Магарач». Такое распоряжение влекло за собой закрытие завода и опытных площадок на их историческом месте в Отрадном (Большая Ялта) и переносе производства и знаменитой коллекции вин в село Вилино Бахчисарайского района. Получить ответ на вопрос, как будет использоваться освобожденная земля и виноградники на ЮБК, от Михаила Зубца, президента Украинской академии аграрных наук, в ведении которой находится «Магарач», «ЗН» не удалось. Вместе с тем, сами сотрудники «Магарача» уверены: реструктуризация проводится с единственной целью — освободить землю завода, за забором которого находится элитный особняк, т.н. «дача Януковича». Еще в 2002 году правительство Крыма передало участок бывшей коллекции сортов винограда под строительство пансионата семейного типа «Межрегиональному промышленному союзу», соучредителем которого является нардеп и в ту пору куратор Крыма от ПРУ Антон Пригодский. Теперь на месте ампелографической коллекции, на стыке с физиологической площадкой института, стоит элитный особняк, в народе — «дача Януковича». Вскоре ее территорию расширили: институт отказался еще от одного участка, площадью почти в гектар, — для укрепления пляжа и проведения противооползневых работ. Бывший сотрудник «Магарача» и председатель правления общественной организации «Научное общество виноградарей и виноделов Украины» Тагир Рамазанов заявлял тогда и уверен сейчас, что в данной ситуации очевидной является попытка захвата территории винзавода, где находится знаменитая винотека, и передача земли все тому же «пансионату семейного типа».