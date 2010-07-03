Литвина едва ли смогут «подвинуть» - БЮТ

Заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Николай Томенко исключает увольнение председателя парламента Владимира Литвина. Об этом он сказал в эфире телекомпании «5 канал», пишут Українські Новини. «Я абсолютно уверен, что Владимир Литвин будет председателем Верховной Рады 6-го созыва до окончания ее деятельности, а уже в 7-м созыве, возможно, будет новый председатель Верховной Рады», - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли смена председателя парламента в связи с увольнением Радой 2 июля назначенного по квоте фракции Блока Литвина министра охраны природы Виктора Бойко. Кроме того, вице-спикер отметил, что в связи с внесением изменений в регламент при его утверждении законом значительно усложнилась процедура снятия спикера из-за обязательности принятия участия в тайном голосовании по этому вопросу не менее 300 депутатов. «Если Партия регионов, например, захочет снять Литвина, я допускаю, что БЮТ, например, не захочет, или еще кто-то», - сказал Томенко. По мнению Томенко, на данный момент в парламенте нет 300 депутатов, которые могли бы принять участие в голосовании и 226 из которых готовы проголосовать за увольнение Литвина. Как сообщало агентство, 10 февраля Верховная Рада утвердила регламент своей работы законом.