Янукович заступился за Тимошенко, Ахметов сорвался на Тихонове

Программа визита главы оппозиции включала в себя три основных объекта - Свято-Георгиевский храм в городе Енакиево, участие в Форуме-презентации стратегии "Донбасс-2025: стратегия будущего", которую разработал фонд Рината Ахметова "Эффективное управление", а также посещение практически готового стадиона "Донбасс Арена", который достраивает Ринат Ахметов. Первый объект - храм в Енакиево - уже неоднократно встречался в программах визитов главного "регионала" на родную землю, его посещение в четверг оказалось зеркальным отражением такого же точно визита ровно год назад. С тем лишь отличием, что в толпе оказалась одноклассница Виктора Федоровича Лариса Брагина, которой он уделил пару минут. На Форуме, посвященном долгосрочной программе развития Донецкой области высокие гости пространными речами публику не порадовали. Разве что присутствующий депутат Партии регионорв Борис Колесников вызвал оживление в зале своей единственной репликой - ответом на вопрос о банковской системе Украины, в ходе которого он призвал полностью изменить процентные ставки - мол, с такими процентными ставками можно только героин производить, а все остальные производства будут нерентабельными. Виктор же Янукович и вовсе отделался общими фразами о том, насколько для него ответственна поездка в Донбасс и о том, "какой ужас происходит сегодня в стране", когда негативные экономические показатели занимают 4 страницы, а позитивные - 4 строчки. По политической теме Виктор Федорович прошелся уже на пресс-конференции после форума. Так, в частности, он заявил, что Президент Украины должен избираться исключительно всенародно, а не в парламенте, и подчеркнул, что никаких досрочных парламентских выборов стране не надо. "Мы считаем, что мы сегодня сняли вопрос инсинуаций наших политических оппонентов, которые есть в Верховной Раде. Инсинуации вокруг чего происходили? Вокруг того, что Партия регионов добивается досрочных парламентских выборов, и сейчас заблокировала Верховную Раду на месяц для того, чтобы были основания роспуска парламента. Во-первых, я, как гражданин Украины, считаю, что играть уже достаточно с этими выборами, мы уже наигрались. Мы хорошо понимаем, что до президентских выборов уже никаких выборов не будет. Ну что играть на этой балалайке, как говорят! Достаточно", – подчеркнул Янукович. Еще один тезис - русский язык, как второй государственный. Оппозиционный лидер заявил, что своих позиций Партия регионов не меняет, но вот для того, чтобы претворить мечты в действительность, ей не хватает сторонников. "Но мы к этому будем стремиться, мы этот вопрос не снимаем", - отметил Янукович. Впрочем, наиболее сильно Янукович удивил всех, встав на защиту правительства Тимошенко и требуя оставить его в покое. "Надо дать сейчас возможность правительству, если оно способно, побороться с кризисом. Безусловно, там, где можно принять законы, которые бы давали возможность с этим кризисом бороться, их надо принимать, эти законы. Я слышу в последнее время, что все представители всех политических сил, которые есть сегодня в правительстве, их удовлетворила бы ситуация, чтобы их освободили сейчас от этой ответственности, которую они сегодня фактически не несут. Они работают в правительстве, но считают, что отвечать за них должен какой-то дядя. Поэтому я против того, чтобы сейчас снимать с них ответственность. Пусть они до конца работают и на выборах рассказывают людям, до чего они довели страну за 5 лет", - победоносно заключил он. Продолжилась череда заявлений уже на поле стадиона "Донбасс Арена". Правда, там афоризмами сыпал уже Ринат Ахметов, лично проводивший "презентацию" почти достроенного стадиона лидеру оппозиции. Это был, пожалуй, один из немногих случаев, когда Рината Леонидовича журналистам удалось вывести из себя. Главу ФК "Шахтер" попросили прокомментировать недавнее высказывание соратника по партии Виктора Тихонова, который в интервью прессе сказал, что собирается купить Луганский футбольный клуб "Заря". В этом интервью Тихонов выразил недовольство, что Ахметов пожелал украинскому правительству скорейшего выхода из кризиса, и недовольство его поведением в 2005 году. "Моя совесть чиста перед однопартийцами, а главное перед собой. В 2005 году, я думаю, вы все прекрасно помните, против меня фальсифицировали уголовные дела, против моей семьи фальсифицировали уголовные дела, были обыски с бронетранспортерами, близкий друг Боря Колесников находился в тюрьме. Если бы я с кем-то договаривался, всего бы этого не было", - разошелся Ахметов. "Что касается господина Тихонова, то я скажу так: я тоже уважаю факты. По-моему, он по одному и тому же уголовному делу проходил с Евгением Петровичем Кушнаревым. Кушнарев был арестован и находился в камере 10 суток и объявил голодовку. Тихонов не находился там и 10 секунд. У меня вопрос - почему одно уголовное дело: один находился там 10 суток в камере, а другой не находился 10 секунд. Ответ один - потому что у Кушнарева была совесть и достоинство. А Тихонов бежал быстрее, чем гончая собака, договаривался со всеми, чтобы спасти свою собственную шкуру", - добавил он и окончательно "разгромил" Тихонова пассажем о покупке ФК "Заря" - мол, это такой бред, что его даже комментировать не стоит. Отыгравшись на Тихонове, Ахметов вместе с Януковичем удалились в сторону недавно высаженных Ринатом Леонидовичем и футбольной командой "Шахтер" деревьев, которые будут украшать улицу перед новым стадионом: Ахметов решил провести своему коллеге еще одну "экскурсию". В целом, ничто не выдавало в Викторе Януковиче намерения окунуться в предвыборную кампанию. Впрочем, вполне возможно, что лидер просто не считал необходимым каким-то образом завоевывать любовь на своей политической вотчине, в верности которой, по всей видимости, свято уверен.