Янукович заступился за Тимошенко, Ахметов сорвался на Тихонове

14 мая 2009, 19:45

Сегодняшний визит Виктора Януковича на его электоральную вотчину никак нельзя назвать ни политическим, ни тем более предвыборным. Он был скорее "домашним", как, собственно, и все последние приезды лидера Партии регионов в Донбасс. Хотя, впрочем, и в его ходе не обошлось без резких политических заявлений.

Программа визита главы оппозиции включала в себя три основных объекта - Свято-Георгиевский храм в городе Енакиево, участие в Форуме-презентации стратегии "Донбасс-2025: стратегия будущего", которую разработал фонд Рината Ахметова "Эффективное управление", а также посещение практически готового стадиона "Донбасс Арена", который достраивает Ринат Ахметов. Первый объект - храм в Енакиево - уже неоднократно встречался в программах визитов главного "регионала" на родную землю, его посещение в четверг оказалось зеркальным отражением такого же точно визита ровно год назад. С тем лишь отличием, что в толпе оказалась одноклассница Виктора Федоровича Лариса Брагина, которой он уделил пару минут. На Форуме, посвященном долгосрочной программе развития Донецкой области высокие гости пространными речами публику не порадовали. Разве что присутствующий депутат Партии регионорв Борис Колесников вызвал оживление в зале своей единственной репликой - ответом на вопрос о банковской системе Украины, в ходе которого он призвал полностью изменить процентные ставки - мол, с такими процентными ставками можно только героин производить, а все остальные производства будут нерентабельными. Виктор же Янукович и вовсе отделался общими фразами о том, насколько для него ответственна поездка в Донбасс и о том, "какой ужас происходит сегодня в стране", когда негативные экономические показатели занимают 4 страницы, а позитивные - 4 строчки. По политической теме Виктор Федорович прошелся уже на пресс-конференции после форума. Так, в частности, он заявил, что Президент Украины должен избираться исключительно всенародно, а не в парламенте, и подчеркнул, что никаких досрочных парламентских выборов стране не надо. "Мы считаем, что мы сегодня сняли вопрос инсинуаций наших политических оппонентов, которые есть в Верховной Раде. Инсинуации вокруг чего происходили? Вокруг того, что Партия регионов добивается досрочных парламентских выборов, и сейчас заблокировала Верховную Раду на месяц для того, чтобы были основания роспуска парламента. Во-первых, я, как гражданин Украины, считаю, что играть уже достаточно с этими выборами, мы уже наигрались. Мы хорошо понимаем, что до президентских выборов уже никаких выборов не будет. Ну что играть на этой балалайке, как говорят! Достаточно", – подчеркнул Янукович. Еще один тезис - русский язык, как второй государственный. Оппозиционный лидер заявил, что своих позиций Партия регионов не меняет, но вот для того, чтобы претворить мечты в действительность, ей не хватает сторонников. "Но мы к этому будем стремиться, мы этот вопрос не снимаем", - отметил Янукович. Впрочем, наиболее сильно Янукович удивил всех, встав на защиту правительства Тимошенко и требуя оставить его в покое. "Надо дать сейчас возможность правительству, если оно способно, побороться с кризисом. Безусловно, там, где можно принять законы, которые бы давали возможность с этим кризисом бороться, их надо принимать, эти законы. Я слышу в последнее время, что все представители всех политических сил, которые есть сегодня в правительстве, их удовлетворила бы ситуация, чтобы их освободили сейчас от этой ответственности, которую они сегодня фактически не несут. Они работают в правительстве, но считают, что отвечать за них должен какой-то дядя. Поэтому я против того, чтобы сейчас снимать с них ответственность. Пусть они до конца работают и на выборах рассказывают людям, до чего они довели страну за 5 лет", - победоносно заключил он. Продолжилась череда заявлений уже на поле стадиона "Донбасс Арена". Правда, там афоризмами сыпал уже Ринат Ахметов, лично проводивший "презентацию" почти достроенного стадиона лидеру оппозиции. Это был, пожалуй, один из немногих случаев, когда Рината Леонидовича журналистам удалось вывести из себя. Главу ФК "Шахтер" попросили прокомментировать недавнее высказывание соратника по партии Виктора Тихонова, который в интервью прессе сказал, что собирается купить Луганский футбольный клуб "Заря". В этом интервью Тихонов выразил недовольство, что Ахметов пожелал украинскому правительству скорейшего выхода из кризиса, и недовольство его поведением в 2005 году. "Моя совесть чиста перед однопартийцами, а главное перед собой. В 2005 году, я думаю, вы все прекрасно помните, против меня фальсифицировали уголовные дела, против моей семьи фальсифицировали уголовные дела, были обыски с бронетранспортерами, близкий друг Боря Колесников находился в тюрьме. Если бы я с кем-то договаривался, всего бы этого не было", - разошелся Ахметов. "Что касается господина Тихонова, то я скажу так: я тоже уважаю факты. По-моему, он по одному и тому же уголовному делу проходил с Евгением Петровичем Кушнаревым. Кушнарев был арестован и находился в камере 10 суток и объявил голодовку. Тихонов не находился там и 10 секунд. У меня вопрос - почему одно уголовное дело: один находился там 10 суток в камере, а другой не находился 10 секунд. Ответ один - потому что у Кушнарева была совесть и достоинство. А Тихонов бежал быстрее, чем гончая собака, договаривался со всеми, чтобы спасти свою собственную шкуру", - добавил он и окончательно "разгромил" Тихонова пассажем о покупке ФК "Заря" - мол, это такой бред, что его даже комментировать не стоит. Отыгравшись на Тихонове, Ахметов вместе с Януковичем удалились в сторону недавно высаженных Ринатом Леонидовичем и футбольной командой "Шахтер" деревьев, которые будут украшать улицу перед новым стадионом: Ахметов решил провести своему коллеге еще одну "экскурсию". В целом, ничто не выдавало в Викторе Януковиче намерения окунуться в предвыборную кампанию. Впрочем, вполне возможно, что лидер просто не считал необходимым каким-то образом завоевывать любовь на своей политической вотчине, в верности которой, по всей видимости, свято уверен.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять