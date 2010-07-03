БЮТ хочет снять всех

Фракция БЮТ в Верховной раде собирается подготовить постановление об увольнении всех министров, назначенных с нарушением процедуры. Об этом в комментарии журналистам сообщила народный депутат от фракции БЮТ Ольга Боднар, пишет ИМК. «Мы поняли после отставки Владимира Семиноженко, что есть согласие в зале относительно такого аргумента. Я очень благодарна, что в Верховной Раде руководит не только политика, а есть хоть проблески здравого смысла, и, возможно, таким образом потихоньку мы восстановим юриспруденцию», - добавила Боднар. По ее словам, соответствующие постановления будут касаться всех министров, кроме руководителей силовых структур. «Это будут все министры, кроме силовиков, поскольку они прошли процедуру назначения», - добавила она. Боднар также отметила, что такие проекты постановлений могут быть зарегистрированы до конца этой сессии.