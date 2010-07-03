Тимошенко чувствует себя немного мужчиной

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко, выступая в рамках дискуссии на Встрече высокого уровня в Кракове (Польша), выразила убеждение, что женщины-политики имеют особую миссию в построении гармоничного мира. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе БЮТ. «Если мы говорим, что мир далек от совершенства, то он несовершенен именно потому, что во многих сферах и направлениях нашей жизни не хватает качественной женской составляющей. Так же само, как родить ребенка естественным путем не может мужчина без женщины, а женщина без мужчины, так же само и более совершенный мир невозможно родить, если не будет гармоничного мужского и женского начала в совершенствовании этого мира», - сказала Тимошенко. По ее словам, женщина филигранно владеет интеллектуальными знаниями, в то же время привносит в каждое дело душу, тепло, справедливость, честь, ответственность. «И потому борьба мужчины больше выглядит как борьба за власть, а борьба женщины выглядит больше как борьба за справедливость, за гармонию, за правду. И, собственно, сочетание этих двух составляющей в гармоничном союзе может родить новое качество для мира», - считает экс-премьер. «Я полностью согласна с высказыванием одной очень известной царицы, которая сказала, что мужчина носит корону на голове, а женщина носит корону на сердце. Это очень правильно, и, на самом деле, это не противоречит друг другу. Это одно целое, которое невозможно разделить. Думаю, что как раз две составляющие одного процесса могут сделать его совершеннее и более пригодным для совершенствования мира. Именно поэтому я хочу сказать, что корона, которую носит мужчина на голове, предусматривает больше прагматизма в своей работе, больше цинизма, больше холодного интеллекта, без составной души», - отметила Тимошенко. По ее мнению, женщина должна чувствовать особую миссию, которая заключается в том, чтобы нести в циничный мир политики, циничный мир бизнеса, свою составляющую чести, совести, добра, ответственности. «От этого мир обязательно станет лучше», - убеждена она. В то же время экс-премьер созналась, что «всегда себя в политике чувствовала немножечко мужчиной». «Поэтому я научилась думать, как они, читать, как они и научилась бороться с ими на достаточно ровных правилах без любых послаблений и без каких-либо специальных квот», - заявила Тимошенко.