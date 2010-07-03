Развивать украинский язык экономически выгодно - эксперт

Сегодня в Украине нужно создать все условия для спасения украинского языка. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал член политсовета Всеукраинского объединения «Свобода» Игорь Мирошниченко, пишет ИМК. «Украинские граждане ограничены в своем праве получить комментарий на украинском языке, украиноязычные граждане сегодня ограничены в своем праве читать книжки на украинском языке», - отметил Мирошниченко. По его мнению, развитие украинского языка открывает новые пути для экономического развития, в том числе в вопросах книгоиздания и организации дубляжа кинофильмов. «Экономические выгоды от единого государственного языка совершенно очевидны для любой власти в каждой стране», - подчеркнул политик.