Лидер Приднестровья неофициально приезжал в Киев

На этой неделе в Киеве с неофициальным визитом побывал лидер Приднестровья Игорь Смирнов, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники. В Киеве Смирнов провел встречу с руководителем украинского внешнеполитического ведомства Константином Грищенко «Несмотря на радужные надежды приднестровского руководства по поводу победы Виктора Януковича на президентских выборах, Игоря Смирнова в Украине принимать не спешили. Более того, Президент Украины неоднократно заявлял о том, что Киев выступает за скорейшее урегулирование замороженного конфликта исключительно на основе территориальной целостности Молдовы», - пишет «ЗН». Как отмечает издание, приезд лидера Приднестровья в Украину — не только свидетельство насущности приднестровского вопроса для сегодняшнего руководства страны, но и напоминание о том, что Киев продолжает уверенно держать в руках как минимум один из ключей приднестровского урегулирования.