ВСУ превратится в маргинальный институт - эксперт

Проект закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в случае его принятия Верховой Радой, приведет к преобразованию Верховного Суда в маргинальный институт. Такое мнение высказал Геннадий Друзенко из Института сравнительного публичного и международного права им. Макса Планка (Германия), пишет «Зеркало недели». Как поясняет эксперт, функции посредника в отношениях между судами общей и конституционной юрисдикций, отдельные функции в ходе досрочного прекращения полномочий президента и пересмотр дел по результатам решений международных юрисдикционных органов всегда были и будут оставаться, скорее, на периферии деятельности высших национальных судов. «Даже полномочия пересматривать дела, касающиеся неодинакового применения судами (судом) кассационной инстанции одной и той же нормы материального права в похожих правоотношениях, не открывают перед ВСУ адекватных возможностей влиять на практику правоприменения и развитие правовой доктрины, поскольку делают ВСУ заложником разногласий в решениях высших отраслевых судов, которых может и не быть», - отметил Друзенко. При этом если высшие суды последовательно, раз за разом станут выносить ошибочные решения, Верховный Суд будет бессилен что-либо изменить, полагает эксперт. «А значит (если законопроект № 6450 станет законом), как это ни абсурдно, право апеллировать в ВСУ надо будет добывать в борьбе в Европейском суде по правам человека, где рассмотрение дел длится в среднем более трех лет», - добавляет он. При этом Друзенко высказал мнение, что законопроект «О судоустройстве и статусе судей» все же будет принят. «Похоже, судебную реформу авторства профессора-конституционалиста Андрея Портнова в парламенте уже не остановить. Шансы, что ВСУ спасет от юрисдикционного маргинеса заступничество ПАСЕ или Венецианской комиссии, призрачные», - полагает он.