Иван Попеску: Упрощенная процедура получения румынского гражданства не скажется на украинцах

После судебной волокиты с делом об «острове Змеиный» и шпионского скандала двухмесячной давности отношения между Киевом и Бухарестом снова имеют шанс стать напряженными.

В этот раз поводом послужила обеспокоенность украинской стороны в связи с решениями румынской власти, облегчающими процесс получения украинцами румынского гражданства.



Озабоченность украинской стороны вызывают соответствующие изменения в румынском законодательстве. Министерство иностранных дел Украины устами заместителя министра Константина Елисеева уже заявило, что новая процедура получения гражданства Румынии менее прозрачна, чем предыдущая. Обеспокоенность украинского МИД усугубляется еще и тем, что Бухарест отказывается заключать с Киевом двустороннее соглашение о предотвращении случаев двойного гражданства. Это дает основания украинской стороне обвинять Румынию в массовой выдаче румынских паспортов украинским гражданам румынского происхождения. Вопрос уже вышел на высший государственный уровень. Президент Украины Виктор Ющенко упомянул о «паспортном скандале» на недавнем саммите в Праге. Президент заявил, что Украина выступает за рассмотрение этого вопроса в рамках Еврокомиссии.

Между тем Румыния не согласна с заявлениями высоких украинских чиновников. Так, в Посольстве Румынии в Украине считают новую процедуру прозрачной и не видят смысла в подписании двустороннего соглашения о предотвращении случаев двойного гражданства.

«Украинская сторона не должна беспокоиться в связи с недавними изменениями в законодательстве Румынии о гражданстве. Согласно румынскому законодательству гражданство Румынии предоставляется совершенно прозрачно. Закон о гражданстве не предполагает особого (упрощенного) режима по национальным, этническим, географическим критериям или по месту жительства. Гражданство Румынии не дается массово. Каждый запрос анализируется индивидуально, а результаты этих запросов публикуются в Официальном Вестнике Румынии. Кстати, украинскую сторону об этом информировали.

Принимая во внимание прозрачность процедуры предоставления гражданства Румынии, а также то, что румынское законодательство позволяет иметь множественное гражданство, подписание двустороннего соглашения о предотвращении случаев двойного гражданства в этом контексте не имеет смысла», - говорится в комментарии Бюро прессы Посольства Румынии в Украине, который был предоставлен «Главреду».

О ситуации вокруг украино-румынского спора о гражданстве, а также о преимуществах и недостатках единого гражданства в Украине «Главред» также поговорил с народным депутатом из Партии регионов, заместителем главы Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений и секретарем группы по межпарламентским связям с Румынией Иваном Попеску.





На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев выразил озабоченность в связи с изменениями в румынском законодательстве, которые облегчают выдачу гражданства Румынии. Стоит ли Украине по этому поводу волноваться?



Украина всегда касалась этого вопроса в отношении всех стран. Помните, когда затрагивался вопрос по Крыму, возник вопрос о российских паспортах. С одной стороны, эта позиция МИД понятна, поскольку она основывается на положении Конституции Украины, где четко написано, что в Украине существует единое гражданство. Но, с другой стороны, МИД должно было взглянуть на это еще и через призму 24-й статьи Конституции, согласно которой не может быть ограничений или каких-то преимуществ по языковым, национальным и другим признакам. Имею в виду, что необходимо было также затронуть вопрос о том, что у нас поощряется предоставление украинского гражданства гражданам Республики Молдова украинского и не только украинского происхождения, проживающим на территории Приднестровья и в то же время сохраняющим за собой гражданство Молдовы, России, а также гражданство Приднестровья, которое признается только самим Приднестровьем. У некоторых из них есть даже четвертое гражданство. И наконец, третий момент, на который я хотел бы обратить внимание, этот вопрос не зависит от заявлений правительственных чиновников любой страны, в том числе и Украины, потому что гражданство предоставляется на основании индивидуальных заявлений. Вы знаете, что существует Европейская конвенция о гражданстве, основной принцип которой заключается в том, что страны-члены должны сделать все для того, чтобы, во-первых, не было апатридов (людей без гражданства), а во-вторых, чтобы не создавать очень большое количество людей, имеющих двойное или множественное гражданство, хотя это не запрещено. Украина ратифицировала эту конвенцию невзирая на то, что в конвенции (в отличие от нашей Конституции) предусматривается двойное гражданство для детей, родившихся от граждан разных стран. То есть даже на этом уровне существует коллизия.

Кроме того, стоит обратить внимание еще и на другое. До принятия Конституции 1996 года в Украине не существовало запрета на получение двойного гражданства. На этом основании очень многие получили гражданство Израиля. Следовательно, возникает вопрос, как быть с теми людьми, которые получили двойное гражданство до принятия Конституции 1996 года. На мой взгляд, даже если есть двойное гражданство, нужно четко выписать круг обязанностей людей, имеющих двойное гражданство с начала 90-х годов. Имеется в виду, в частности, то, каким образом мужчины будут выполнять свой долг в отношении службы в вооруженных силах, как будет осуществляться избирательное право – активно или пассивно. Партия регионов в свое время выступала за то, чтобы было двойное гражданство. Сегодня такого законопроекта нет. Более того, нет соответствующих изменений к Конституции, поэтому мы руководствуемся нынешним законодательством. Но что касается прав человека, то человек имеет право в любой момент отказаться от гражданства, или наоборот – требовать, чтобы ему предоставили украинское гражданство, если на то есть законные основания.



Оправданы ли упреки украинского МИД в адрес румынской стороны в том, что Румыния не желает подписывать двусторонние соглашения по предотвращению случаев двойного гражданства?



Это вопрос более широкого плана двусторонних отношений между Украиной и Румынией. Такой же вопрос существует у Украины и в отношении других стран. О том, почему такое соглашение не подписано, можно спросить и в самом Министерстве иностранных дел. Почему я так говорю? Потому что я был свидетелем того, как на основе базового договора между Румынией и Украиной была создана смешанная комиссия по обеспечению прав национальных меньшинств. Имеется в виду, комиссия по украиноязычному меньшинству в Румынии и румыноязычному меньшинству в Украине. Я был свидетелем того, как все отрабатывалось, даже был подготовлен протокол, даже пошли на фуршет, после которого нужно было вернуться и подписать этот протокол. Но после фуршета, как всегда, нашлись замечания, и в конце концов поработали еще до 4-х утра. А утром украинская делегация отбывала из Бухареста и не подписала документ, оставив его для рассмотрения на уровне экспертов. Кроме того, ни разу не были доведены до конца решения или протоколы этой комиссии, потому что у нее не было императивного мандата для исполнения. И сегодня многие поднимавшиеся во время заседаний этой комиссии вопросы так и остались на бумаге. Потому их нужно решать между двумя министерствами во время переговоров.



Зачем тогда начинать с заявлений, а не с переговоров?

Заявления, звучащие в Румынии, России, Венгрии и Украине – политическое давление, которое потом можно будет использовать, чтобы о чем-то договориться. Я не думаю, что это существенно изменит ситуацию - то, что Румыния упростила процедуру получения своего гражданства для граждан тех стран, отдельные территории которых раньше входили в состав Румынии, больше касается Республики Молдовы или других стран, где разрешено двойное гражданство. МИД Украины через свое посольство в Румынии может проследить, что в Официальном Вестнике Румынии печатаются списки всех, кто получил гражданство Румынии, хотя другие страны такую информацию не обнародуют. Потом, когда новоиспеченный гражданин Румынии въезжает на территорию Украины, можно посмотреть, на каком основании он сюда приехал. Если на основании того, что он лишился гражданства Украины и получил гражданство другой страны – проблем нет. А если он сохранил гражданство Украины, то возникает вопрос, на каком основании было получено гражданство другой страны. Но опять же, наше посольство в той стране должно работать активнее.



Насколько проблема двойного гражданства серьезна для Украины?



В мире вопрос двойного гражданства не проблема. И даже для Украины это не было бы проблемой. Потому что существует очень мощная украинская диаспора в США, Канаде, Аргентине, в которой люди хотели бы иметь украинское гражданство, но для этого им нужно отказаться от гражданств других государств, чего они сделать не готовы. Если бы они приобрели еще и украинское гражданство – было бы больше инвестиций в Украину и больше доверия, а так есть проблема. И эта проблема заключается в том, что в Украине двойное гражданство не признается. Хотя на самом деле есть люди, которые обходят эту норму и все-таки параллельно с украинским гражданством получают гражданство других стран. В Верховной Раде есть несколько законопроектов, касающихся наказания за подобное нарушение, которые не выдерживают критики. Потому что, с одной стороны, этими законопроектами планируется введение наказания, если человек не заявляет о получении гражданства другой страны, но с другой стороны – у нас существует прямая норма Конституции, которая не обязывает предоставлять сведения о себе или о своих родственниках. Поэтому опять возникает коллизия.



Иван Васильевич, хоть этого вопроса сейчас нет в повестке дня, и все же – есть ли в данный момент политическая воля для того, чтобы ввести в Украине двойное гражданство?



Давайте будем реалистами. Чтобы это ввести, нужны изменения к Конституции, а для этого нужно 300 голосов, которых для этого нет.

В 1996 году я был членом комиссии по проработке Конституции, и этот вопрос ставился на голосование. Тогда он набрал больше половины голосов в Верховной Раде, но, чтобы эту норму закрепить, нужно было 300 голосов. На тот момент ситуация для введения двойного гражданства была даже более благоприятна, поскольку у нас еще не было прецедентов, был чистый лист бумаги.

На уровне Европы понятия гражданства и национальности тождественны. И хотя во французском языке есть отдельное слово для обозначения гражданства, однако в названии Европейской конвенции о гражданстве на французском они все равно употребили слово «национальность», которое означает и национальность, и гражданство. И когда они имеют в виду гражданство, то говорят - национальность. А в Украине совсем другой менталитет. Под национальностью больше имеется в виду техническое происхождение, а под гражданством - происхождение и принадлежность к государству.



Вопрос гражданства – это всегда вопрос национальной безопасности. Но обеспокоенность МИД наличием у отдельных граждан Украины паспортов других государств можно понять. Ведь если таких украинских граждан с двумя паспортами будет очень много, то другое государство, гражданами которого они также являются, может проявлять слишком большое желание «защищать права своих граждан» за рубежом?



Могут создавать проблемы, но они создают их и тогда, когда люди не лишаются гражданства и получают право на постоянное место жительства. С одной стороны, в Италии и даже в Испании на местном уровне люди, которые проживают больше 5 лет, имеют право голосовать на выборах в местные органы власти. А с другой – украинцы, которые там работают, не всегда становятся на консульский учет украинских представительств и не принимают участия в избрании органов власти в Украине. Давайте вспомним и это. Является ли это вопросом национальной безопасности Украины? Я считают, что да. Потому что если человек проживает уже там, имеет постоянное место жительства, принимает участие в местных выборах, значит в перспективе он может приобрести гражданство другой страны. И возникает вопрос, откажется ли он от гражданства Украины или нет. Если критическая масса таких людей будет доходить до миллиона и больше, то стране нужно будет этот вопрос как-то решать – либо всех лишать украинского гражданства, либо – наоборот – разрешить двойное гражданство.



Можете ли вы привести пример решения подобных вопросов?



Вот конкретный пример Молдовы. Когда там стало проживать более 100 тысяч, которые одновременно имели и молдавское гражданство, и гражданство других стран, тогда, чтобы не терять этих граждан, было принято решение разрешить двойное гражданство.

Вопросы нацбезопасности возникают только в том случае, если эти явления могут причинить какой-то вред. Но если правильно регламентировать и распределить обязанности и права людей с двойным гражданством, то в демократическом обществе таких проблем быть не должно. Если в стране нормальное экономическое и политическое положение, нормальный уровень жизни и нормальное обеспечение основных прав и свобод всех граждан, то эти вопросы отходят на второй план. Если же возникает обострение социально-экономических, религиозных и тому подобных вопросов, тогда начинают искать виноватых – в политических силах, в оппозиции, в людях, имеющих двойное гражданство. Это признак того, что страна находится в кризисе. Если мы решим свои внутренние проблемы, то я уверен – любой человек, независимо от этнического происхождения, захочет жить в Украине.