В Крыму хотят «нащипать» себе полномочий

Принятие закона о Совете министров Крыма не сократит полномочия Верховного совета автономии. Об этом заявил крымский премьер Василий Джарты, пишет Украинская правда. «Проект закона разрабатывается, он пока не принят. Предложения и мнения по проекту высказывают члены Совета министров и депутаты Верховного совета Крыма. В проекте нет ни одного пункта о том, чем Совмин не занимался бы уже сегодня», - сказал Джарты. Он заверил, что проект закона будет отправлен в Киев только после того, как получит одобрение Верховного совета Крыма. «Мы вынесем данный документ на утверждение депутатского корпуса Верховного совета Крыма. Только после этого мы передадим проект закона в центр и только при условии, что там в закон не будут вносить изменения», - подчеркнул Джарты. Он заявил, что Совет министров разослал проекты закона всем крымским депутатам и пригласил их к обсуждению законопроекта. Джарты отметил, что после принятия закона полномочия крымских органов власти будут только расширены. «Разрабатывая проект, мы понемногу, в рамках закона, «отщипываем» полномочия от украинских министерств и ведомств. Следующий этап - это укрепление Конституции Крыма», - рассказал он.