Русских шпионов в Британии финансировали из Зимбабве - СМИ

Британскую компанию Southern Union, которую основала Анна Чепмэн, подозреваемая в шпионаже в пользу России, обвиняют в том, что через нее осуществлялось финансирование российских шпионов в Великобритании, сообщает The Guardian. Эти подозрения в отношении фирмы, занимающейся денежными переводами между Зимбабве и Великобританией, возникли после того, как появилась информация, что отец Чепмэн был в прошлом агентом КГБ и проживал в Зимбабве, передает «Газета.ru». Издание также приводит русское имя предполагаемой шпионки – Аня Кущенко.