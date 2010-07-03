Баффет пожертвовал $1,9 млрд на благотворительность

Пять благотворительных фондов получили ежегодный взнос от миллиардера, главы рейтингового агентства Moody's и инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, передает «Газета.ru». Самая большая сумма – $1,6 млрд – досталась фонду Билла и Мелинды Гейтс, созданному экс-главой Microsoft и его женой. В 2006 году Баффетт заявил, что пожертвует 99% своего состояния на благотворительность. С тех пор каждый июль он перечисляет деньги на счета всевозможных благотворительных фондов и организаций.