Медведев: соотечественников нужно привлекать на Дальний Восток

Президент Дмитрий Медведев считает необходимым привлекать мигрантов и соотечественников на Дальний Восток, а не в Сибирь и центральную часть России. «Это огромный регион, который очень слабо заполнен, эта задача комплексная, ее невозможно решить как в прежние годы», – сказал глава государства на совещании по таможенной и миграционной проблематике в приграничных регионах, передает «Lenta.ru». Он пояснил, что «сейчас никто из центра России и из других стран не поедет за участок земли и корову». «Другие стандарты жизни появились, без телевизора, интернета, водоснабжения никому это не интересно», – уверен президент. Он подчеркнул, что «заставить (переехать) невозможно, это вопрос экономической и социальной мотивации, и эта задача должна решаться в первую очередь местными властями».