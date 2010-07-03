Польша и США подписали дополнительное соглашение к договору по ПРО

В Кракове представители Польши и США подписали дополнительное соглашение к польско-американскому договору по ПРО, имеющее технический характер, передает «Газета.ru». На церемонии подписания документа присутствовали госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Целью соглашения является приведение уже заключенного между Польшей и США в 2008 году договора по ПРО в соответствие с новой архитектурой системы противоракетной обороны, которая была объявлена президентом США Бараком Обамой.