Госдеп США: группа «5+1» пока готова продолжать диалог с Ираном

Прежнее предложение постоянной пятерки Совета Безопасности ООН и Германии об организации новой встречи с представителями Ирана остается в силе. По сообщению представителя пресс-службы госдепа США, лидеры группы «пять плюс один» подтвердили такую позицию по итогам очередного совещания, состоявшегося в пятницу в Брюсселе, передает Utro.ru. Также источник напомнил, что целью этого объединения стран остается «всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование международной обеспокоенности, касающейся Ирана». Помимо этого было добавлено, что рассмотрение дела, связанного с гибелью южнокорейского корвета «Чхонан», в ближайшее время в планы «шестерки» не входит.