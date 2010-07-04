Обама занимает 15-е место в рейтинге лучших президентов США

Барак Обама занял 15-е место в списке лучших президентов США, сообщает Fox News. Такие данные получили представители нью-йоркского колледжа Siena College, составившие очередной рейтинг американских президентов. Респондентам было предложено оценить по 19 показателям каждого из 43 американских президентов . Среди критериев оценки - достижения во внешней и внутренней политике, образование, происхождение и другие. На основе полученных результатов выводилась общая оценка, передает Newsru.com. Согласно исследованию, Барак Обама занимает 15-е место, его предшественник Джордж Буш – только 39-е, хотя в 2002 году предыдущий президент стартовал в рейтинге на 23-й позиции. Билл Клинтон в этом году оказался на 13-м месте, поднявшись, по сравнению с предыдущим опросом 2002 года, на пять пунктов. Лидером рейтинга, как и все предыдущие годы, является Франклин Рузвельт. За ним следуют Теодор Рузвельт, Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон.