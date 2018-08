ООН создала организацию по защите прав женщин «UN Women»

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании нового комитета по делам женщин, сообщается на официальном сайте «UN Women«. «Это поистине важный день. Соединив воедино четыре части системы ООН, связанные с проблемами женщин, входящие в него государства создали рупор, говорящий о положении женщин и неравенстве полов в глобальных масштабах», - заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, передает Вести. Новый комитет - «Организация ООН по гендерному равноправию и расширению прав и возможностей женщин» (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) - станет первым за всю историю существования ООН центром, который будет заниматься исключительно проблемами гендерного неравенства. Новая организация, называемая также кратко UN Women, ставит целью борьбу с дискриминацией женщин в основных областях жизни современного общества: образовании, здравоохранении, трудоустройстве, участии в политической жизни, соблюдении прав человека и других. Сообщается, что деятельность организации будет финансироваться из регулярного бюджета ООН и за счет добровольных пожертвований. В данный момент решается вопрос об избрании главы комитета «UN Women», который начнет работу с первого января 2011 года.