В Мексике произошла драка активистов двух партий, есть жертвы

В Мексике во время столкновения активистов Партии конвергенции и Институционно-революционной партии два человека погибли и еще 10 получили ранения. Инцидент произошел в штате Веракрус, передает Utro.ru. В воскресенье, 4 июля, в 14 мексиканских штатах должны пройти выборы губернаторов, глав муниципалитетов и депутатов местных парламентов. По предварительным данным, драка произошла по окончании предвыборных митингов, когда две колонны неожиданно пересеклись на стыке двух улиц. По мнению полиции, некоторые участники конфликта использовали огнестрельное оружие, в данный момент ведется их розыск.