Украина потеряет голос в ПАСЕ?

Украину пытались лишить права голоса в ПАСЕ и ранее. Угрожали даже исключением. Но это было во времена Леонида Кучмы, для которого критика со стороны Страсбурга была чем-то привычным: ну не складывалось у Леонида Даниловича с демократическими ценностями…



Нынешняя власть своим главным достижением считает именно защиту свобод граждан, поэтому тем более странно, что слухи о приостановлении членства украинской делегации в ПАСЕ прозвучали именно сейчас. Первым об этом заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ, депутат от Партии регионов Иван Попеску. Он сообщил, в частности, что проект резолюции о пересмотре полномочий украинских депутатов в европейском парламенте готовит член юридического комитета ПАСЕ Дик Марти (швейцарский представитель). «Ко мне как к руководителю делегации подходили некоторые влиятельные депутаты из делегаций Азербайджана, Румынии, России, других стран, которые отказались подписаться под этим документом, но спрашивали, знаем ли мы о таком намерении», - сообщил депутат.

Проект этой резолюции может быть рассмотрен уже 29 мая в Любляне (Словения) во время встречи постоянного комитета ПАСЕ. К слову, в повестку дня украинский вопрос пока не внесен – это не может не обнадеживать. Однако окончательный вариант списка обсуждаемых вопросов будет утверждаться непосредственно на встрече, поэтому сюрпризы еще возможны.

ПАСЕ – казалось бы, не такой уж и влиятельный орган. Украинские власти очень редко прислушивались к рекомендациям Ассамблеи. Получается, какой толк от присутствия в этой структуре украинских депутатов? Однако новость о лишении Украины права голоса моментально облетит весь мир. Добавит ли это плюсов и без того подмоченной репутации страны?

Ну и что же тут криминального?

Что же произошло такого страшного в Украине, за что ее хотят лишить голоса? С одной стороны, мельчайший инцидент, хотя он и длится уже два года. В Европейском суде по правам человека до сих пор не назначен судья от Украины. Пока что этот пост занимает известный украинский специалист по европейскому праву Станислав Шевчук. Однако к его судейскому титулу прибавлена прибавка ad hoc – то есть, он специальный, временный судья.

Присутствие украинского судьи обязательно – без его участия не могут приниматься решения по делам граждан Украины. Не секрет, что Украина входит в четверку стран, где граждане чаще всего обращаются за помощью в Европейский суд. Так, в прошлом году суд принял 1,5 тыс. решений из которых 57% относятся к России, Турции, Румынии и Украине.

Для справки: Европейский суд по правам человека был создан в 1959 году. С 1998 года действует на постоянной основе. Он состоит из 47 судей – один представитель от одной страны, входящей в Совет Европы. Судьи избираются на шестилетний срок ПАСЕ.

Кто же виноват в том, что в Европейском суде до сих пор нет украинского судьи? Здесь интерпретации отличаются. ПАСЕ во всем обвиняет украинские власти, украинские власти пытаются себя оправдать.

Избирается судья довольно просто. Государство предлагает трех представителей, а ПАСЕ после собеседования с ними решает, кто же займет должность судьи. В ситуации с Украиной все запуталось до невозможного.

Краткая хронология скандала

28 февраля 2007 года. Президент страны поручил сформировать список кандидатур для назначения судьи.

27 апреля 2007 года. Список из трех кандидатов был передан Совету Европы. В него вошли Сергей Головатый, Василий Мармазов и Анна Юдковская.

14 сентября 2007 года. Виктор Ющенко издает новый указ, согласно которому Украина отзывает уже утвержденный список. Причина – в связи с многочисленными обращениями общественности и Совета судей Украины относительно допущенных нарушений.

20 декабря 2007 года. В Совет Европы направлен второй список. В него вошли Василий Мармазов, Станислав Шевчук и Анна Юдковская.

Разница в списках абсолютно очевидна. Во втором списке отсутствует имя Сергея Головатого. Причина этого – на поверхности. Когда рассматривались кандидаты на судейский пост, Сергей Петрович относился к пропрезидентской «Нашей Украине». Однако в апреле 2007 года Головатый резко раскритиковал указ Президента о роспуске Верховной Рады. В это время процесс отбора кандидатов был уже запущен.

В Совете Европы были удивлены переменчивостью настроений Виктора Ющенко. Как-то неудобно перед Европой получилось: сначала мы говорим одно, а спустя несколько месяцев – другое. В Страсбурге учуяли неладное: Сергей Головатый для Совета Европа является почти родным, исключение его из списка, естественно, не могло не насторожить. Тем более, что собеседование и с Сергеем Головатым, и Анной Юдковской в Страсбурге успели провести.

ПАСЕ ответил безапелляционно: европарламентарии готовы рассматривать только первый список. Исключение Головатого в Страсбурге сочли за запоздалую расправу над политиком. Европарламентарии предложили дополнить список лишь одним кандидатом – вместо Василия Мармазова, который попросил исключить его из первого списка. Вроде бы он не мог жить постоянно в Страсбурге. Второй список выглядит тем более подозрительным, что там опять появляется имя Мармазова – хотя он вроде бы однозначно отказывался от этого...

Минюст vs ПАСЕ

Министерство юстиции вчера обнародовало свое видение этой ситуации. Минюст утверждает, что Украина нигде и ничего не нарушала. Нардепа Ивана Попеску в министерстве обвинили в демонстрации «личной, сплошь соглашательской политики», поскольку он предлагает стать на сторону ПАСЕ. Минюст также настаивает, что процедура второго отбора кандидатов отвечала «принципам демократии, верховенства права, недискриминации, ответственности и прозрачности». В сообщении, кроме того, подчеркивается, что в Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод ничего не говорится о том, какой должна быть процедура предоставления кандидатур: «Конвенция предоставляет исключительное право странам-участницам Конвенции определять список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Таким образом предусматривается, что суверенная воля государства является определяющей в вопросе отбора кандидатов на должность судьи Европейского суда».

Минюст, похоже, по-своему также прав. В конце концов, Украина меняет не судью, а лишь кандидатов. Однако в Страсбурге придерживаются иного мнения – и вряд ли евродепутаты уступят в споре Украине. По нашей информации, ПАСЕ уже обращалась к Европейскому суду за юридическим выводом в отношении сложившегося конфликта. Судьи одобрили решение ПАСЕ не принимать к рассмотрению второй список.

Похоже, Виктору Ющенко придется выбирать из двух зол – или Сергей Головатый остается в списке кандидатов, или украинскую делегацию в ПАСЕ накажут. Со всеми вытекающим отсюда последствиями для репутации страны.