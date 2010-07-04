В США опубликованы зарплатные декларации из Белого дома

Администрация президента США опубликовала сведения о зарплатах сотрудников Белого дома, пишет «Ъ». За прошлый год на 469 человек они заработали почти $38,8 млн. Сам президент Барак Обама получает $400 тыс. в год, что почти в четыре раза превышает прошлогодний доход Дмитрия Медведева. Глава аппарата Белого дома Рэм Эммануэль, пресс-секретарь Обамы Роберт Гиббс, глава президентских спичрайтеров Джон Фавро и помощники президента зарабатывают около $172 тыс. в год, передает Utro.ru. Чиновники среднего звена (заместители глав управлений или ведущие аналитики) получают от $70 тыс. до $100 тыс. Зарплата сотрудников нижнего звена (секретари и помощники начальников) колеблется в промежутке от $40 тыс. до $60 тыс. Три сотрудника Белого дома работают бесплатно. Декларации вице-президента США Джо Байдена и его подчиненных не публикуются.