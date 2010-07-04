Консульство США дложно помочь в передаче детей «русских шпионов» - чиновник

Российские родственники арестованных в США по подозрению в шпионаже должны обратиться в американское консульство для того, чтобы им помогли решить вопрос о передаче детей арестованных в их семьи, заявил уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. «Консул должен узнать, где находятся дети, побывать у них, сообщить родственникам, какие документы они должны собрать, и проследить за передачей детей», – сказал Астахов, передает Newsru.com. Астахов отметил, что решение о передаче ребенка может принять как суд, так и служба опеки. «Конечно, необходимо собрать и передать документы о платежеспособности принимающих родственников, о том, что есть жилье и так далее», – подчеркнул Астахов. Подозреваемая в шпионаже Наталья Переверзева уже связалась со своими родственниками в России, чтобы те взяли под опеку ее детей, одному из которых год, а второму – три.