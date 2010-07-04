Саакашвили: если хочешь есть с Обамой гамбургеры, выведи войска из Грузии

Президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Имеди» обратил внимание, что президент США Барак Обама в своем последнем заявлении впервые использовал термин «оккупация» в отношении к российским войскам в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает «Грузия Онлайн». «Использование этого термина меняет многое в сознании россиян, так как они хотят, чтобы их уважали, и считали частью цивилизованного мира. До этого для них оккупантами были только фашистами, а сейчас этот термин используется в отношении их страны», – заявил Саакашвили. Он отметил, что это «серьезное клеймо для России» и выразил уверенность, что в ближайшем будущем вся Европа и остальной мир будут использовать этот термин в отношении России и нынешнего положения Грузии, передает Newsru.com. «Если кто-то хочет находиться в медвежьей берлоге и не контактировать с цивилизованным миром, это одно дело. Но если ты хочешь кушать гамбургеры с президентом США, это означает, что ты должен вести себя цивилизованно. А цивилизованное поведение не подразумевает оккупацию другой страны», – заявил Саакашвили.