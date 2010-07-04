Иран намерен создать собственные ракеты дальнего действия, сообщает PressTV со ссылкой на иранского министра обороны Ахмада Вахиди. По его словам, такое решение было принято после отказа России поставить Ирану комплексы С-300. «В настоящее время Иран находится в стадии разработки ракет дальнего действия, которые применяются в пассивной противовоздушной обороне», – заявил Вахиди, передает Вести. Кроме того, как передает АР, спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что новые санкции ООН в отношении Ирана не запрещают поставок российских С-300. «Контракт на поставки российских С-300 был заключен до (резолюции) Совбеза ООН. Это старый контракт, и он не имеет ничего общего с (новой) резолюцией. Более того, это оружие оборонительного плана», – сказал Лариджани.