Янукович в Севастополе празднует День флота

Президент Украины Виктор Янукович сегодня в Севастополе принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня флота Украины, сообщает УНИАН. В 9.55 на Графской пристани Януковича встретил с докладом командующий Военно-Морскими Силами Украины вице-адмирал Виктор Максимов. После этого Янукович вместе с сопровождавшими его лицами на катере вышел на внутренний рейд Севастопольской бухты и осуществляет обход кораблей, которые выстроились в парадной линии. Планируется, что Президент должен подняться на борт фрегата «Гетьман Сагайдачний», где произнесет речь. После этого Янукович на Площади Нахимова примет участие в церемонии вручения морских кортиков выпускниками Военно-морской академии имени Нахимова, а также возложит цветы к Вечному огню возле Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.