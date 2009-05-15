За Луценко взялись с азартом

После вчерашнего заседания фракции Партии регионов настроение у народных избранников было не очень, ведь «регионалы» собирались и в пятницу блокировать парламентскую трибуну. Казалось, что сегодня снова доведется прийти в сессионный зал, поскучать, послоняться по кулуарам, а уж потом спокойно идти праздновать окончание «тяжелой» рабочей недели. Но случилось парламентское чудо – депутаты разблокировали трибуну и дали Владимиру Литвину провести полноценное пленарное заседание. Причем неожиданностью это стало даже для большинства депутатов из Партии регионов. Спикер сегодня наконец вернулся из Москвы и с новым рвением взялся за достижение компромисса по Луценко и связанного с этим разблокированием парламента. Согласительное совещание у него длилось свыше двух часов, и к началу двенадцатого все же удалось уговорить «регионалов» согласиться на мирный, в отношении Луценко, конец истории с его отставкой. Напомним, ранее Партия регионов настаивала на том, чтобы все фракции дали гарантию своего голосования за отставку Юрия Витальевича. Конечно, коалиционные фракции и коммунисты на это не соглашались. Но «регионалам» нужно же было как-то выходить из блокирования, тем более, что вчера первый вице-спикер Лавринович открывал заседание, чтобы развеять все истории с 30-дневным сроком блокировки. Как следствие, «регионалы» согласились на очень компромиссный вариант – поручить Кабмину в недельный срок провести служебное расследование касательно Луценко, на время выяснения всех обстоятельств отстранить его от работы и создать комиссию для парламентского расследования немецких выходок министра внутренних дел. Ближе к 12 часам Владимир Литвин вышел на парламентскую трибуну, открыл заседание и предложил парламентариям принять постановление именно такого содержания. Депутаты соблюли договоренность, и все фракции за него проголосовали. Правда, комиссию сегодня создать не успели, договорились только к следующему заседанию подать кандидатуры в ее состав. На этом тема Луценко исчерпалась, если не считать нескольких мелких парламентских стычек. Дело в том, что как только Литвин открыл заседание, несколько «самооборонцев» попытались «под шумок» снять с трибуны обидные для своего шефа плакаты. Главным защитником парламентской самодеятельности стал Андрей Клюев, который грудью стал на защиту плакатов, отобрал их у «самооборонцев» и поручил коллегам повесить их назад. В этот момент было видно, что Литвин изрядно испугался возможности срыва всех «окололуценковских» договоренностей из-за плакатной волокиты и раз десять в микрофон призвал депутатов успокоиться. К счастью, все закончилось мирно. Хотя один плакат все же удалось снять. Владимир Яворивский дал отмашку в ложу для гостей, и там кто-то тихонько перевернул антилуценковский плакат изображением внутрь ложи. Сегодняшнее решение парламента по Луценко можно считать подарком министру. Ведь пока создадутся соответствующие комиссии, пока правительство проведет расследование, пока парламент все это рассмотрит – будет уже июнь. А там у депутатов возникнут новые поводы поругаться, и дело могут забыть. Главное же, чего добились «регионалы» – сейчас они почти единолично диктуют парламенту свою повестку дня. Иначе – блокада. И все с этим соглашаются. Но наиболее резонансным решением дня стали сегодня дела азартные. Дело в том, что коалицианты почти в каждом своем комментарии называли едва ли не главной причиной блокирования парламента лоббирование «регионалами» своих бизнес-интересов в игорном бизнесе. Мол, как только парламент после трагедии в Днепропетровске собрался игорный бизнес запрещать, так «регионалы» трибуну и заблокировали. Даже Тимошенко об этом на заседании правительства публично заявила. Чтобы доказать обратное, Партия регионов сама попыталась перехватить инициативу. Законопроект о запрете игорного бизнеса, принять который депутаты договорились у Литвина, формально был авторства «регионала» Смитюха. Поэтому, когда после небольшой дискуссии депутаты сразу в двух чтениях приняли закон о полном запрете игорного бизнеса в Украине, Партия регионов получила полное моральное право говорить избирателям – это наша инициатива. Конечно, в соавторстве законопроекта значился и бютовец Писаренко, а Смитюх после успешного голосования во втором чтении даже побежал поздравлять и целовать главу профильного комитета госпожа Королевскую из БЮТ, но это уже нюансы. Что касается содержания легендарного закона, который теперь еще должен подписать Президент, то оно очень кратко. Кроме объяснения терминов, касающихся игорного бизнеса, там есть одна короткая и всеобъемлющая статья – «В Украине запрещается игорный бизнес и участие в азартных играх». Коротко и ясно. Добавляется объяснение, что закон вступает в силу с момента опубликования, а все лицензии на этот вид бизнеса с этого дня аннулируются. Предполагается, что запрет временный, правительству поручено в трехмесячный срок разработать новый порядок ведения игорного бизнеса и подать его на рассмотрение парламента. Планируется, что по разработанным правилам игорный бизнес вынесут за пределы городов на определенные территории. Однако когда примут новое законодательство – в украинских реалиях сказать трудно. Ускорить этот процесс должно «азартное лобби», которое кровно заинтересовано в скорейшем установлении новых правил игры. Интересная деталь, коммунисты единственные, кто в полном составе отказались голосовать за закон во втором чтении. Конечно, они прикрылись тем, что требуют запретить этот вид бизнеса полностью и надолго, а нынешнее решение не окончательное. Но в кулуарах все же говорят, что нажать на кнопку коммунистам не дали более «шкурные» мотивации...