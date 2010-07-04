В Польше проходит второй тур президентских выборов

В Польше проходит второй тур досрочных президентских выборов. Избирательные участки будут работать с 6 до 20 часов (с 7 до 21 по Киеву), сообщает УНИАН. Полякам предстоит сделать выбор между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в первом туре: и.о.президента страны, кандидатом от правящей партии «Гражданская платформа» Брониславом Коморовским (41,2%) и главой партии «Закон и справедливость» Ярославом Качиньским (36,7%). Опросы общественного мнения, проведенные перед вторым туром, показывают, что явное преимущество Коморовского намного сократилось, и теперь оба кандидата имеют шансы на победу.