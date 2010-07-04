Клинтон не могла критиковать Януковича - эксперт

Согласно стандартам Вашингтона, госсекретарь США Хиллари Клинтон не могла подвергать жесткой критике Президента Виктора Януковича после того, как он легко согласился на предложение Барака Обамы отказаться от обогащенного урана. Такое мнение высказал политолог Александр Палий, сообщает Лига со ссылкой на «Deutsche Welle». Палий отметил, что администрации Обамы важно не выталкивать Украину из сферы своих интересов. «США и Украина подтвердили, что они остаются стратегическими партнерами, поскольку после смены власти и первых шагов на посту президента Виктора Януковича такие сомнения были», – сказал он. По его словам, других результатов этого визита никто и не ожидал. Палий уверен, что сегодня «Вашингтон озабочен не Украиной, и даже не Европой, а Ираном, Ираком и растущим влиянием и экономическим могуществом Китая». Вместе с тем, по мнению Палия, в США хорошо понимают, что у Украины могут быть проблемы с демократией и что именно поэтому была запланирована встреча с общественностью и оппозицией. Все это свидетельствует о том, что одной из задач Клинтон в Киеве было дать понять Януковичу наличие «определенной границы компромисса в геостратегических интересах Вашингтона, которая проходит по линии соблюдения прав и обеспечения основных свобод человека».