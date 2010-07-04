Яценюк готов оспаривать закон о выборах

«Фронт перемен» призывает все демократические силы объединиться, чтобы не допустить принятия Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» в редакции Партии регионов. «Этим мы защитим право граждан на свободные и честные выборы, а также спасем страну от авторитаризма. «Фронт Перемен» оставляет за собой право защищать свободу и демократию в Украине всеми законными средствами: от обжалования этого закона в Конституционном суде - до обращения в соответствующие международные учреждения и проведения массовых акций гражданского неповиновения», - идет речь в заявлении партии. Во «Фронте перемен» заявляют, что 1 июля коалиция проголосовала в первом чтении проект Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» № 6601, которым грубо нарушается конституционное право граждан Украины на свободные выборы органов местного самоуправления. «Этим законопроектом фактически предлагается избирать депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей только от политических партий, входящих в так называемую коалицию «тушек» в Верховной Раде Украины. Прежде всего - от Партии регионов», - заявляют в партии. В заявлении отмечается, что большинство оппозиционных политических партий фактически искусственно лишаются права на участие в местных выборах, которые назначены на 31 октября этого года. «Кроме того, как и в прошлом году, во время президентских выборов, Партия регионов в своем законопроекте предлагает сформировать все избирательные комиссии таким образом, чтобы вместе со своими союзниками по парламентской коалиции получить над избирательным процессом тотальный контроль и фактически необходимый для них исход местных выборов», - сказано в заявлении.