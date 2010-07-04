Деньковича опекают «Регионы» - бютовец

Депутат от БЮТ Степан Курпиль считает, что Партия регионов взяла под опеку бютовца Ивана Деньковича. Об этом Курпиль сказал, комментируя решение Печерского райсуда Киева о приостановлении постановления об освобождении Деньковича с должности председателя Львовской облорганизации ВО «Батькивщина» и запрете на проведение отчетно-выборной конференции облорганизации, в повестке дня которой рассматривался вопрос избрания нового председателя, сообщает Zaxid.net. «Представьте, что в материалах дела не фигурировал львовский областной центр ВО «Батькивщина», и здесь суд запрещает проведение конференции. Трудно понять такие действия новой властной команды. Всем известно, какие этот суд принимал решения», - добавил Курпиль. 3 июля конференция состоялась и новым главой Львовской облорганизации «Батькивщины» был избран первый замглавы Львовского облсовета Роман Илык.