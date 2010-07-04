Клинтон: РФ зажимает в «стальных тисках» граждан

Авторитарные правительства по всему миру - в том числе власти России - зажимают в «стальных тисках» гражданских активистов, которые стремятся к развитию демократии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон в Кракове, где она приняла участие в праздновании 10-летия «Сообщества демократий». Эта организация объединяет страны, стремящиеся к укреплению демократии в мире. Помимо России, к числу государств, где власти преследуют неправительственные организации, Клинтон отнесла такие страны как Китай, Зимбабве, Египет, Иран, Венесуэла, сообщает Радио Свобода.