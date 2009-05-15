Почему в Евро Днепропетровск оказался крайним?

Действительно, сразу попавший в категорию «основных» городов, принимающих матчи Евро-2012, Днепропетровск и в дальнейшем никем не ставился под сомнение. Конкурентов у него практически не было. Ни Львов, которому, в плане подготовки инфраструктуры к чемпионату, досталось «на орехи» более других. Ни, тем паче, резервные города… В Одессе до самого последнего времени еще и «конь не валялся». Своими успехами не мог похвастать и Харьков, где футбольная арена не вызывала ничего, кроме смеха, переходящего в ужас. Но, к слову, о Харькове…



Зато этому городу повезло в том плане, что его достаточно давно принялись тянуть за уши из «резерва» в «основу». Как не вспомнить постоянно ходившие разговоры, что «первая столица Украины» займет место Львова? Наверное, подобные слухи возникали не на пустом месте… Правда, потом, Галичину оставили в покое (почему - об этом ниже).



Но, как бы то ни было, очень четко просматривалась вполне определенная тенденция – Харьков, не мытьем так катаньем, требовалось «воткнуть» в квартет основных городов, принимающих Евро-2012. А тут еще и время поджимает – уже с бешеной скоростью неслась навстречу «контрольная» дата, когда УЕФА назовет счастливчиков. А «воткнуть» ой как надо! Вот только вместо кого?..



Понятно, что Киев отпадает сразу. Опять Львов?.. Тут, по всей видимости, шансы были не велики. Главный его козырь – единственный представитель Западной Украины на Евро. Вряд ли бы в УЕФА пошли на нарушение «территориального паритета».



Донецк? Боже упаси! Даже в кошмарном сне не привидится, что можно хотя бы заикнуться об этом! Замахнуться на «империю» Рината Ахметова никому и в голову не пришло бы.



И кто же остается? Остается Днепропетровск. Хотя такой выбор мог показаться, мягко, говоря, диковатым… В опалу попал город, который считался лидером в плане подготовки к Евро-2012! Город, первым построивший и презентовавший стадион, отвечавший всем требованиям УЕФА. Как тут не вспомнить, с какой помпой осенью минувшего года это событие праздновала вся страна. Грандиозное шоу, которое сам Гарант предварил ударом по мячу на поле футбольной арены, как бы дало аванс Днепропетровску. Дескать, все – ты уже в Евро!



Да и по прочим показателям Днепропетровск отстающим не был. А если и отставал, то вместе с остальными городами. Все находились приблизительно в одинаковом положении – «плюс-минус». У кого-то чуть хуже или чуть лучше. И по отелям, и по транспорту с дорогами.



Однако на беду для Днепропетровска, «где-то там», видать, порешили освободить вакансию под Харьков. Требовалось найти основания. Хотя какие, коль их нет? Но если надо найти, то найдут обязательно! Точнее, придумают. Так и вышло. А ухватились за «воздушные ворота». Тем более, что очень кстати зацепку дал СНБОУ, отказавший в приватизации днепропетровского аэропорта, чем несколько притормозил начало реконструкции. А дальше, как по накатанному… Пошли заявления «извне», что, мол, нового аэропорта городу не видать! Дескать, ничего там не делается и не будет делаться. И даже убедили в этом представителей УЕФА. Но если разобраться, похожие упреки можно было «закинуть» кому угодно. Включая Киев. Аэропорты вообще – слабое место в Украине. Если на то пошло, то в Днепропетровске работы по реконструкции идут. Решился бы, в конце концов, вопрос и по приватизации. И успели бы отстроить к сроку. И, наверное, не хуже других. Но разве об этом речь, коль «стрелочника» уже назначили?!



Оставалось теперь придумать основания для Харькова. В том смысле, почему он достоин занять место в «заветной четверке». И тут выкрутились. Дескать, отели здесь будут – закачаешься! А что касается современного стадиона, опять-таки, нового аэропорта – ну еще пока нет в наличии. Но проекты же есть! «Все это смешно, если бы не было так грустно». Вопрос решен. На Исполкоме УЕФА принято решение о проведении матчей Евро-2012 не в Днепропетровске, а в Харькове. Точка.



Теперь остается только ломать голову в догадках – почему же никто и нигде не отстаивал кандидатуру Днепропетровска? Почему с таким упорством лоббировали Харьков?



Пойдем по списку… Премьер Юлия Тимошенко. Казалось бы, не логично и непатриотично с ее стороны не сделать ни единого шага, чтобы помочь своему родному городу. Думается, ей это было не так сложно. Тем не менее… Может, тут имели место какие-то более высокие интересы? Например, желание задружиться с многолюдным украинским востоком, что принесло бы, несомненно, немалые дивиденды при реализации политических планов.



Ринат Ахметов… Вполне мог приложить руку и все свое могущество, чтобы не оставить «на произвол судьбы» столь близкую ему по духу (и по интересам) Харьковщину.



Федерация футбола. По большому счету, ей все равно, какие из городов проведут матчи Евро-2012. Киеву же не грозит «дисквалификация»! А там и ладно. Важно число городов, а не название.



И, наконец, Президент… Тут понятно. Заниматься такими мелочами? «Не царское это дело».



На память приходит старая советская песня – «Смелость города берет». Интересно, а что же их сдает? Точнее, за что же их сдают. «После долгих и продолжительных «боев» нами оставлен город Днепропетровск!..»



P.S. Но сам Днепропетровск сдаваться не собирается. Исполком городского совета выступил с официальным обращением к правительству и премьер-министру. В обращении, в частности, делается упор на то, что «именно Днепропетровск сделал все возможное для того, чтобы Украина стала страной, принимающей Евро-2012».

И далее: «Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг Днепропетровска. Не является ли это промедление по подготовке документов по Днепропетровскому аэропорту цепью спланированных действий? Хотели бы получить ответы на несколько важных для нас вопросов:

- почему государство гарантировало по городу Львову не только государственные заказы, но и инвестиционные риски, а по городу Днепропетровску не гарантировало даже собственные полномочия?

- кто от имени правительства подписал гарантии по аэропорту Львова, и почему таких гарантий не было предоставлено по аэропорту Днепропетровска?

- кто из должностных лиц или правительственных организаций несет ответственность и организует работу по подготовке аэропорта Днепропетровска в соответствии с требованиями УЕФА?

Учитывая вышеупомянутое, оставляем за собой право подать апелляцию на решение Исполкома УЕФА, поскольку согласно правилам это разрешено делать в течение 20 суток со дня объявления результатов. Ожидаем ответ до 23 мая 2009 года».

