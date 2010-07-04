Клинтон поддержала украинские СМИ

Активисты движения «Стоп цензуре!» донесли до госсекретаря США Хиллари Клинтон свою обеспокоенность сворачиванием демократии в Украине. Группа представителей движения приняла участие во встрече Клинтон с гражданскими активистами, которая проходила перед ее выступлением в Киевском политехническом институте. Кроме «Стоп цензуре!» во встрече приняли участие представители аналитических центров и феминистических организаций, сообщает Украинская правда. Главный редактор интернет-портала «Телекритика» Наталья Лигачева в интервью Financial Times сообщила: «Мы почувствовали, что Клинтон и власти США понимают, что есть проблемы, поддерживают нашу борьбу в защиту свободной прессы и демократии, но не хотят резко критиковать руководство Украины на данный момент».