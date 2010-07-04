На выборах в Польше голосуют активнее, чем в первом туре

В Польше за первых два часа работы избирательных участков во втором туре президентских выборов проголосовали 2,52% избирателей, тогда как в первом туре за аналогичный период на участки явились 1,85% избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Польши, информирует УНИАН. Самая высокая явка зафиксирована в местности Устроне Морское, где с 6.00, когда открылись участки, до 8.00 (по польскому времени) проголосовали 20% избирателей. Среди крупных городов, где большую поддержку имеет кандидат от партии «Гражданская платформа» Бронислав Коморовский, активнее всего голосуют в Щецине - 3,26%. В других крупных городах уже проголосовали от 2,5 до 3% избирателей. Избирательная комиссия отметила, что голосование, которое должно продолжаться до 20.00, проходит без проблем. Как сообщалось, по данным социологических опросов и прогнозов большинства экспертов, Бронислав Коморовский и Ярослав Качиньский имеют практически одинаковые шансы победить во втором туре выборов.