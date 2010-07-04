УНА-УНСО будет пикетировать Высший админсуд

6 июля в 9:30 Высший административный суд Украины будут пикетировать, протестуя против снятия с Романа Шухевича звания Героя Украины. Инициатор акции - УНА-УНСО, сообщает Лига. «Напоминаем, что судебный иск о лишении Романа Шухевича звания Героя Украины - это прямая агрессия против Украины и посягательство на нашу благородную историю», - заявили в пресс-службе организации. Напомним, ранее Донецкий апелляционный административный суд признал незаконным подписанный в октябре 2007 года Указ Президента Виктора Ющенко о присвоении звания Героя Украины главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.