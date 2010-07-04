Украина обезопасит страны Черноморского бассейна

Украина выработает новую формулу коллективной безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Об этом Президент Виктор Янукович сказал в Севастополе во время торжеств по случаю Дня флота Украины, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства. Президент напомнил, что украинские моряки противодействуют терроризму и пиратству в Средиземном регионе, укрепляют добрососедство и доверие среди Черноморских стран. «ВМС Украины стали авангардом во взаимодействии с международными организациями безопасности, внедрении лучших мировых стандартов подготовки», - сказал Янукович. Президент положительно оценил тот факт, что наши взаимоотношения со странами Черноморского бассейна приобретают конструктивный и дружеский характер. «Прежде всего, мы наполнили новым содержанием наши стратегические партнерские отношения с Российской Федерацией», - отметил он. «Уверен, что мы выработаем новую формулу коллективной безопасности для всех стран Черноморского бассейна», - добавил Янукович.