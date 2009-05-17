Скандальный День Европы состоялся

День Европы в Киеве, впрочем, состоялся. Не хуже и не лучше, чем в предыдущие годы – это уже седьмое празднование Дня Европы в Украине. Тысячи украинцев, посетившие 16 мая Крещатик, могли познакомиться с наследием остальной Европы. Как и в прошлые годы, организаторы построили «Европейский городок», в котором работали 35 палаток – 24 палатки от посольств стран-членов ЕС, 7 палаток представительств международных организаций, по 1 палатке языковых курсов. Открыло День Европы в Украине специальное видеообращение к украинцам президента Еврокомиссии Жозе Баррозу. В нем европейский функционер заявил, что новая инициатива «Восточного партнерства» предоставит больше возможностей Украине играть ведущую роль среди восточных соседей Европейского союза. «Украина - это страна с огромным экономическим и человеческим потенциалом, которой назначено играть политическую роль. Новая инициатива «Восточного партнерства» с ЕС предоставит больше возможностей Украине играть ведущую роль среди восточных соседей ЕС», - сказал Баррозу. Вместе с тем он отметил, что такой большой потенциал может быть реализован только при условии срочного выполнения системных реформ, что очень необходимо на данном этапе, особенно во время финансово-экономического кризиса. Баррозу обратил внимание, что первоначально такие реформы могут быть болезненными, но они позволят Украине оставить большое наследство будущим поколениям: создать процветающую и современную Украину, интегрированную в европейскую семью. Он заверил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции: «ЕС будет продолжать помогать и поддерживать вас. Мое обращение к вам четкое: вы, украинский народ, не одни! Мы - единая Европа, объединенная нашими взглядами, общими корнями и соблюдением принципа солидарности». После Киева День Европы отметят в других украинских городах: в Тернополе – 23 мая, в Кривом Роге – 30 мая, в Ивано-Франковске – 22-23 мая, в Луцке – 23-24 мая, в Симферополе и Полтаве – 6 июня.