Янукович хочет встретиться с Обамой

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что стратегическое партнерство между Украиной и США будет укрепляться, а уважение и взаимопонимание между странами будут расти. Об этом идет речь в поздравлении президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме по случаю национального праздника - Дня независимости США, размещенном на сайте Президента. «За период независимости американская нация построила государство, которое стало образцом демократического развития, уважения к правам человека, символом благосостояния и процветания», - сказано в поздравлении. «С удовольствием вспоминаю нашу встречу в рамках Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне в апреле этого года и, пользуясь случаем, выражаю надежду на встречу с Вами в ближайшее время для обсуждения актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества», - отметил Янукович. Президент пожелал американскому лидеру крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а дружественному американскому народу – счастья, добра и благополучия.