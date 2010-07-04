В НУНС хотят знать от чего умирают в милиции

Генпрокуратуру просят проверить причастность сотрудников отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков в смерти еще одного человека в милиции, передает Українська правда. С соответствующим депутатским запросом к генпрокурору Александру Медведько обратился депутат от НУНС Юрий Кармазин, сообщает его пресс-служба. Депутат настаивает на принятии мер по установлению обстоятельств смерти гражданина Дмитрия Ящука, который по версии правоохранителей повесился в камере для задержанных Святошинского райуправления Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве. Кармазин просит установить истину по данному делу и привлечь виновных лиц к ответственности.