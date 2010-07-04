Европа не поняла будущее судоустройство Украины

Предварительные выводы Венецианской комиссии относительно проекта закона о судоустройстве являются неоднозначными. Об этом заявил вице-президент комиссии Томас Маркерт, сообщает «Немецкая волна». «Он был рассмотрен по ускоренной процедуре. Выводы неоднозначны. Положительно эксперты Совета Европы восприняли тот факт, что были учтены многие высказанных ими ранее рекомендаций», - говорится в сообщении. «Система судейского самоуправления представляется нам слишком сложной. Кроме того, слишком велико влияние Верховной Рады», - замечает эксперт. Критически в Страсбурге отнеслись к намерениям нивелировать роль Верховного суда. «Его функции передадут высшим специализированным судам, он фактически будет выполнять роль общего сената специализированных судов с целью унификации права, а судей Верховного суда распределят между специализированными судами. Это перераспределение мы считаем проблематичным», - сказал Маркерт. По словам вице-президента комиссии, предложения по нивелированию Верховного суда вызывают вопросы. В Венецианской комиссии понимают «опасения оппонентов такого решения относительно возможных его политических мотивов». Подробнее узнать о мотивах тех или иных новаций и высказать свои оговорки в комиссии надеются на следующей неделе во время встречи с министром юстиции Александром Лавриновичем.