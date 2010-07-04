Минобороны Украины смутило техническое состояние флота страны

Делается всё возможное, чтобы начать планомерно строить корабль класса «корвет» для военно-морских сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Михаил Ежель в Севастополе в воскресенье во время празднования Дня флота, сообщает «Интерфакс-Украина». «Я думаю, он (корвет) будет построен. Если мы не построим, значит, у Украины нет перспективы быть морской державой. Корвет будет заложен», - сказал он, передает Українська правда. По словам министра обороны, предварительно первый корвет из возможной серии будет иметь название «Севастополь». По утверждению Ежеля, «сейчас идет работа над программой развития вооруженных сил на 2011-2016 годы». «Это краткосрочная программа, она будет спланирована, мы отработаем все мероприятия«, - отметил он. Эта работа, подчеркнул министр, ведется в связи с тем, что «основная составляющая, которая нас смущает, это техническое состояние военно-морских сил». «Не могу сказать, что нас удовлетворяет состояние вооруженных сил и состояние военно-морских особенно», - заключил Ежель.