Петрэус официально вступил в должность командующего войсками НАТО в Афганистан

Американский генерал Дэвид Петрэус официально вступил в должность командующего войсками НАТО и США в Афганистане. Как сообщает АР, на церемонии присутствовали несколько сот представителей НАТО и властей Афганистана. Во время мероприятия Петрэусу вручили флаги НАТО и США, передает Utro.ru. «Гражданские и военные лица, представляющие Афганистан и другие страны, мы все одна команда с одной миссией», – заявил Петрэус. Предшественник Петрэуса – генерал Стэнли Маккристал – был уволен после скандального интервью с критикой администрации США.