США не хочет толкнуть Януковича в объятия Путина - эксперты

США не хотят оттолкнуть президента Виктора Януковича своими поучениями. Такое мнение высказал директор Института Горшенина Владимир Фесенко, сообщает Українська правда. Комментируя визит в Украину госсекретаря США Хиллари Клинтон, он заявил: «Внешняя политика Америки прагматична до цинизма». «Сейчас Штатам нужно от Януковича выполнение договоренностей по урану и сохранение Януковича в системе стратегических отношений с США. Поэтому они не хотят оттолкнуть его своими поучениями», - считает Фесенко. «Штаты не были бы Штатами, если бы не говорили о свободе слова, но в случае с Украиной они будут делать это гибко и не так явно, как хочет того наша оппозиция», - добавил он. В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен, что США «все еще не знают, что делать с Украиной». «Не критиковать нельзя, критиковать опасно, так как можно толкнуть Януковича в объятия Путина. Потому все, что могла продемонстрировать Клинтон, - это то, что Америка Украину не бросает», - отмечает политолог. Карасев считает, что Клинтон в Киеве нужно было быть очень осторожной: «Все, что она себе позволила, это встречу с Тимошенко, но ведь и Байден в прошлом году встречался с Януковичем» . «Для Януковича эта внешнеполитическая ситуация очень выгодна: Америка боится толкнуть его в объятия России, а Россия не может слишком давить, чтобы украинский маятник качнулся в сторону Америки», - отметил он. «На этом можно играть и выигрывать. Но только нельзя заиграться, потому что отвернуться могут оба партнера», - добавил эксперт.