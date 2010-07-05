Состояние голодающего кубинского диссидента резко ухудшилось

Официальные кубинские СМИ сообщили о резком ухудшении состояния здоровья заключенного диссидента Гильермо Фаринаса. Лечащий врач Фаринаса в интервью Granma не исключил, что диссидент в ближайшее время может умереть, сообщает «Радио Свобода». При этом официальные СМИ не упомянули о голодовке, которую держит с февраля этого года Фаринас. Диссидент требует освобождения всех узников совести, страдающих серьезными заболеваниями, передает Newsru.com. В феврале после 82-дневной голодовки умер другой кубинский политзаключенный - Орландо Сапата.